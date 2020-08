📷 FOTO'S: Bekijk de beste beelden van aankomst in Como en van Mathieu, Fuglsang en anderen in Lombardije!

De Ronde van Lombardije zat vol topprestaties en heeft ook schitterende beelden opgeleverd. Wat ons in de eerste plaats bijblijft, is echter de val van Remco Evenepoel. Iets wat we liever niet hadden gezien, maar heel wat andere renners bleven van pech gespaard en werden op mooie wijze vastgelegd.

Onze man in Como Manuel Gonzalez nam alvast bovenstaande foto aan de finish. Daaruit blijkt dat de mensen vol ongeduld stonden te wachten op de komst van de uiteindelijke winnaar. Dat zou Jakob Fuglsang zijn. Die maakte in de straten van Como zijn gekende zegegebaar: rechtervuist in de lucht. Daarna volgde natuurlijk ook de podiumceremonie.

Fuglang liet de champagne lekker knallen. Op dat podium natuurlijk ook George Bennett en Aleksandr Vlasov. Deze drie heren maakten er een spetterende strijd van in de finale op de Civiglio en de San Fermo. Bennett zit met ook een zege in Gran Piemonte duidelijk uitstekend in vorm en van de 24-jarige Vlasov gaan we nog heel wat moois te zien krijgen.

Wie ook het onderste uit de kan haalde, was Mathieu van der Poel. Dit was net iets te zwaar voor hem om mee te spelen voor de overwinning, maar het gaat zeker stilaan weer de betere kant uit met Van der Poel.