Kämna blijft voorop en is de sterkste uit ontsnapping met Alaphilippe en De Gendt, drie grote namen uit koers

De eerste van twee etappes met finish in Megève maakte de aanvalslust los in Alaphilippe en De Gendt. Zij zouden echter geen hand kunnen uitsteken naar de ritzege in de Dauphiné. Die rol was weggelegd voor Lennard Kämna. Dit bericht wordt nog verder aangevuld...

Nog voor het vertrek waren we een grote naam kwijt, want Bernal startte niet meer wegens rugklachten. In de loop van de etappe zouden ook Kruijswijk en Buchmann moeten opgeven. Ook Greipel en Wallays stapten af. De exit van Bernal betekende niet dat het zorgeloos freewheelen werd voor Jumbo-Visma. Op 82 km van de aankomst kwam Roglic ten val. De Sloveen kon wel snel opnieuw aansluiten, maar droeg wel duidelijk de sporen van de val. Het tempo werd bij de groep der favorieten steeds meer de hoogte in gejaagd. Het zorgde voor een inmiddels vertrouwd beeld: Froome die vroeg moest lossen. De Brit van Ineos was wel niet alleen. MET DE GENDT EN TEUNS TWEE BELGEN MEE De klassementsmannen zouden echter niet meespelen voor de dagzege. Er was een ontsnapping tot stand gekomen met onder andere Julian Alaphilippe en Thomas De Gendt. Ook Dylan Teuns zat aanvankelijk bij die groep.De vluchters behielden voldoende voorsprong om in de finale te strijden voor de ritzege. Op de slotklim viel Elissonde aan vooraan. Da Cruz maakte de aansluiting, Kämna ook. Die laatste liet vervolgens zijn twee kompanen meteen achter. De Duitser van Bora-Hansgrohe was de sterkste onder de vluchters en hield zijn inspanning vol tot aan de meet. De La Cruz werd tweede, Alaphilippe bemachtigde nog de derde stek. ROGLIC BEHOUDT LEIDERSTRUI De overgebleven favorieten voor het klassement hielden het behoorlijk rustig in de finale. Primoz Roglic wist dus zijn leiderstrui te behouden.