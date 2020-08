Ook winnaar in Lombardije zit in met Remco Evenepoel: "Niet de manier waarop je wil dat iemand koers beëindigt"

Niemand die er onberoerd bij blijft dat Remco Evenepoel plots in een ravijn belandde tijdens de Ronde van Lombardije. Ook de uiteindelijke winnaar Jakob Fuglsang drukte uit dat hij meeleeft met Evenepoel en dat hij hoopt dat alles in orde komt.

In zijn flashinterview ging het uiteraard over de overwinning van Fuglsang in de Ronde van Lombardije. Later kwam de Deen van Astana ook terug op de val van Evenepoel. Al had Fuglsang aanvankelijk niet meteen door hoe erg het was.

Het is niet zo dat Fuglsang met zijn ogen Evenepoel de ravijn in zag duiken. "Ik was het allemaal even aan het bekijken en zag dat hij na die brug niet meer bij ons was. Ik had gehoord dat hij gevallen was, maar dacht dat hij nog altijd aan het koersen was."

Ik hoop dat Remco Evenepoel oké is

Fuglsang betreurt alleszins dat dit Evenepoel moest overkomen. "Ik hoop dat hij oké is. Dat is niet de manier waarop je wil dat iemand een koers beëindigt."