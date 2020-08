🎥 Nieuwe video opgedoken van val Evenepoel: frontaal te zien hoe hij over het muurtje tuimelt

Je moest al een goed oog hebben om op de tv-beelden te zien hoe het er bij de val van Evenepoel in de Ronde van Lombardije aan toeging. In deze zijn amateurbeelden van mensen die op de 'juiste' plaats stonden misschien beter en er zijn al twee zo'n filmpje opgedoken.

Eerder schreven we al hoe een een fan de val van Evenepoel filmde. Lees er HIER nog eens alles over, met ook de link naar het bewuste filmpje. Ondertussen is er nog een tweede video opgedoken, genomen van aan de andere kant van de brug.

Deze geeft een frontaal zicht op de passage van de kopgroep in de Ronde van Lombardije op de plek van het gebeuren. Eerst passeren dus de zes renners die voor Evenepoel uit reden, en vervolgens zie je de renner van Deceuninck-Quick.Step het muurtje raken en er overheen tuimelt.

Ook zie je hoe Evenepoel vervolgens enkele meters diep in de ravijn belandt. Gelukkig hebben ze er hem weer kunnen uithalen en is het niet erger dan een bekkenbreuk.