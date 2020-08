Vader Evenepoel emotioneel: "We hebben geluk dat hij er nog is'

Evenepoel bracht de voorbije nacht door in het ziekenhuis in Como na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Ook komende nacht zal hij nog in Italië verblijven om maandag opnieuw naar België af te reizen.

Vader Patrick Evenepoel is zondag bij zijn zoon langsgegaan in het ziekenhuis en gaf bij HLN meer uitleg over de gezondheidssituatie van zijn zoon. "Ook Remco beseft dat dat de gevolgen zwaarder konden zijn dan nu het geval is en dat hij door het oog van de naald gekropen is", klinkt het. "We hebben heel veel geluk dat hij er nog is", zegt een enorm geëmotioneerde Patrick Evenepoel. Giro Zaterdag kwam het bericht dat Evenepoel een bekkenbreuk heeft opgelopen. Blijkbaar zijn er in totaal drie breuken vastgesteld bij de jonge renner. "Hij vroeg mij meteen of hij klaar zou geraken voor de Giro. Ik zei hem: "Ja, voor die van volgend jaar misschien"", waarmee vader Evenepoel de grinta van zijn zoon omschrijft. Wolfpack "De klappen vallen bij de ploeg de voorbije weken. Een dikke chapeau voor de ploeg en hoe ze ermee omgaan. Ook voor ploegleider Bramati en sportief directeur Geert Van Bondt. Ze zijn beide de rotsen afgedaald zonder te weten wat ze zouden tegenkomen. 'The Wolfpack' heeft andermaal bewezen dat het écht wel een wolfpack is", is Patrick Evenepoel positief voor het team Deceunick-Quick.Step. Evenepoel zou ook veel communiceren met de onlangs zwaar gevallen Fabio Jakobsen. "Ze doen dat via berichten want Fabio kan nog niet praten. Maar ze monteren op die manier elkaar wel op"