Steun voor Evenepoel en pertinente bedenkingen op social media: "Wielrennen moet beter doen, weer die afdaling"

Van supporters tot collega-renners: iedereen hoopt op het beste voor Remco Evenepoel. Snel beter worden, dat wenst Chris Froome Remco Evenepoel toe. Ook voetbalclub RSC Anderlecht leeft mee met zijn ex-speler en laat weten achter hem te staan.

Get well soon champ. 💜 Tous avec toi. pic.twitter.com/HArbxdnMOC

Daarnaast staat de veiligheid in de koers meteen weer centraal. "Het wielrennen moet beter doen", meent Tomas Van den Spiegel. "Diezelfde afdaling, elk jaar weer", verwijst Dan Martin naar eerdere valpartijen in de afdaling van de Sormano. Ook Stef Clement hamert erop dat de veiligheid op de eerste plaats moet komen.

Cycling needs to do better. All of us. #IlLombardia