🎥 Remco Evenepoel klinkt alweer erg strijdvaardig: "We hebben alle tijd" en "Sterker worden dan ooit tevoren"

In een videoboodschap van Deceuninck-Quick.Step spreekt Evenepoel iedereen toe vanuit zijn ziekenhuisbed. "Ik wil enkel zeggen dat het heel goed met mij gaat momenteel. Ik heb een goede verplaatsing gehad naar een Belgisch ziekenhuis. Ik wil eerst en vooral alle mensen bedanken die mij gesteund en geholpen hebben, vanaf het moment van de val tot nu."

Omtrent het huidige wielerjaar moet Evenepoel zich geen illusies meer maken. Dat heeft ook het voordeel van de duidelijkheid: er kan nu gefocust worden op een volledig en grondig herstel. "Spijtig genoeg is mijn seizoen voorbij. Er is nu geen haast bij, we hebben alle tijd om een goede comeback te plannen."

Back in Belgium after his crash at Il Lombardia, @EvenepoelRemco had a message from the hospital for all those who sent him good vibes in the last couple of days.#TheWolfpackNeverGivesUp pic.twitter.com/NLMa2eqW6N