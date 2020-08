Jürgen Roelandts met Valverde en rest van ruime Tourploeg op hoogtestage

Movistar legt de laatste hand aan de voorbereiding op de Ronde van Frankrijk, mét Jürgen Roelandts. De Belg is ook mee op stage in de Alpen. In het verleden mocht hij individueel voorbereiden op de grote ronde, maar op deze laatste belangrijke stage, is hij er dus toch bij.

De verwachting is ook dat Jürgen Roelandts effectief aan de start van de Ronde van Frankrijk zal komen. Op een eerdere stage van de ronderenners à la Valverde op de Tour was hij er niet bij, omdat hij van Movistar de vrijheid kreeg om zelf zijn conditie te onderhouden. MET TIEN DE ALPEN IN Na de Dauphiné wilden ze bij Movistar toch eens iedereen bij mekaar hebben. Ook wil men alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen met het oog op de gezondheidssituatie. Daarom blazen tien renners verzamelen voor een hoogtestage in de Alpen. Dat zijn naast Roelandts ook Cataldo, Erviti, Mas, Oliveira, Pedrero, Rojas, Soler, Valverde en Verona. Deze tien renners vormen de voorselectie voor de Ronde van Frankrijk. Twee renners moeten dus nog afvallen, om zo tot een definitieve selectie te komen. De overgebleven acht renners zullen dan naar Nice reizen voor de Tourstart.