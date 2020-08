Naesen weet dat er risico's aan vasthangen: "Zo snel rijden moest maar niet zo leuk zijn"

Olivier Naesen zag in zijn carrière al veel renners spectaculair vallen, maar noemt dat dan ook de risico's van het vak.

"Renners nemen vaak zelf te veel risico, maar dat moet. Anders speel je niet mee voor de prijzen", geeft Naesen aan bij Sporza.

"Het is geweten dat die afdaling gevaarlijk is. Jan Bakelants brak er al eens bijna alles en ook Laurens De Plus kwam er al eens lelijk ten val. Je zou daar dan wel kussens kunnen plaatsen of seingevers. De UCI mag wel wat meer eisen van de veiligheidsmensen."

"Een goed voorbeeld zijn de wegen in Belgen. Die worden speciaal gemaakt om snelheid af te remmen en wij renners gaan er net zo snel mogelijk op proberen rijden. Het moest maar niet zo leuk zijn om zo snel te rijden", geeft Naesen toe.