Philippe Gilbert: "Risico's en valpartijen horen bij de koers"

Door de val van Remco Evenepoel laait de discussie over de veiligheid van de koers weer op. Maar voor Philippe Gilbert is dat niet nodig.

"In alle koersen die ik al gereden heb, zal er misschien één tussenzitten zonder valpartij", vertelt Philippe Gilbert in een interview aan Sporza. "Risico's nemen en valpartijen horen nu eenmaal bij de koers."

"Het is tegenwoordig ook allemaal niet meer zo gemakkelijk als 15 jaar geleden. Er zijn veel meer rotondes en er wordt veel sneller gereden. Vroeger kon je gemakkelijker het verschil maken."

Gilbert denkt dat de koers wel veiliger kan, maar de renners zullen altijd een risico lopen. "De risico's uitsluiten is onmogelijk. Je kan altijd valmatten, stootkussens of netten hangen, maar de koers zal toch niet zonder gevaar blijven."

"Het probleem bij de val in de Ronde van Lombardije was dat de bocht op een beslissind moment viel. Daar worden renners onder druk gezet, wat een tactiek is. Ik heb ook al wedstrijden gewonnen door andere renners onder druk te zetten tijdens de afdaling", besluit Gilbert.