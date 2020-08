Remco Evenepoel terug in het land en naar AZ Herentals gebracht

Na zijn vreselijke val in de Ronde van Lombardije is Remco Evenepoel dan toch overgebracht kunnen worden naar België. Het was eerst nog even afwachten of daar niet te veel risico mee gemoeid was, maar dat is inmiddels dus toch al kunnen gebeuren.

Remco Evenepoel werd met een privévliegtuig vanuit Italië overgevlogen naar Brussel. Het is wel niet zo dat de renner van Deceuninck-Quick.Step zomaar naar huis mag. Na aankomst in België nam Evenepoel opnieuw plaats in een ziekenwagen. Die bracht hem dan weer over naar het AZ in Herentals. In dat ziekenhuis zal Evenepoel verdere onderzoeken ondergaan. Zoals reeds bekend liep Evenepoel bij zijn valpartij een bekkenbreuk op en werden ook zijn longen geraakt.