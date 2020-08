Tom Dumoulin tevreden over teamprestatie Jumbo-Visma: "We konden het niet beter doen"

Door de blessure van Steven Kruijswijk en de opgave van Primoz Roglic, begon Team Jumbo-Visma met slechts vijf pionnen aan de laatste etappe van het Criterium du Dauphiné.

Tom Dumoulin is echter tevreden met het werk dat zijn team verricht heeft. Sepp Kuss won de etappe, terwijl Wout van Aert de groene trui voor zich nam. Ook zelf schoof Dumoilin nog wat op in het klassement.

Uiteindelijk werd Dumoulin zevende in het eindklassement. "Ik ben steendood. Zo'n bergritten achter elkaar maak je zelfs in de Tour niet mee. Ik ga nu uitrusten en mij voorbereiden op de Tour. Ik hoop dat ik dan in topvorm ben."

Ondanks de moeilijke laatste etappe, is Dumoulin wel tevreden over de teamprestatie. "Het is zonde wat er met onze ploeggenoten is gebeurd. We wilden er dan ook alles uithalen, wat er nog inzat. Dat is ons ook gelukt, met de ritwinst van Kuss, de groene trui van van Aert en ik die nog wat plekken opschuif. We konden het niet beter doen."

"Ik zat er goed bij, maar kwam net dat beetje te kort om een verschil te maken. In de laatste vijftien kilometer kwam ik er door, maar dat Kuss dit afmaakt is geweldig", zei Dumoulin aan NOS.