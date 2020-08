Van Aert rijdt momenteel over wolken en dat is geen toeval: "Wout stuurde me een bericht om zich te verontschuldigen voor de stress die hij me geeft"

Van een betere comeback kan je als renner niet dromen. Na zijn verschrikkelijke val in de Tour is Wout helemaal terug: het wielerseizoen is nauwelijks geopend en de Kempenaar heeft al de Strade Biance, Milaan-San Remo en een rit in de Dauphiné achter zijn naam staan.

Van Aert heeft zich natuurlijk in alle rust kunnen voorbereiden op de uitgestippelde koersen, maar er is nog een element wat hem ongetwijfeld een extra boost geeft. Begin juli maakten Van Aert en De Bie namelijk bekend dat ze hun eerste kindje verwachten. Niet alleen Sarah lijkt de koersen van manlief intens mee te beleven: "Zeker bij de koersen die Wout de afgelopen weken gewonnen heeft, voel ik dat de baby begint te bewegen. Elke keer denk ik dat hij het rustig aan gaat doen. Zo dacht ik dat hij in de Dauphiné minder kans maakte, omdat het bergop is. Maar hij heeft me aan de finish opnieuw stress bezorgd.” Bezorgde papa in wording “Wout stuurde me een bericht om zich te verontschuldigen voor de stress die hij me geeft.” Sarah wil zo lang als mogelijk meegaan met haar man. "Zo kan hij de ontwikkeling van de zwangerschap toch wat volgen. Maar ik denk dat dat binnenkort toch wel te zwaar gaat worden.”