Wolfpack-trio hard voor organisatie Ronde van Wallonië: "Proberen de putten te vermijden: mission impossible!"

Iljo Keisse nam voor de Wolfpack in de tweede rit van de Ronde van Wallonië weer zijn deel van het werk voor zijn rekening. Het wegdek dat hij tegenkwam, beviel hem echter niet. Zelfde geluid bij ploegmaats Steels en Sénéchal: dit kan niet door de beugel.

Verschillende ploegen deden na de etappe naar Waver hun beklag. Op sociale media sprongen vooral de reacties van de renners van Deceuninck-Quick.Step in het oog. Iljo Keisse, Stijn Steels en Florian Sénéchal konden amper geloven wat ze net hadden meegemaakt.

Trying to avoid the put holes in the road during today’s stage @ the TRW = Mission impossible! pic.twitter.com/X7xjjQPj1W — Iljo Keisse (@IljoKeisse) August 17, 2020

"Proberen om de putten in de weg te vermijden tijdens deze rit in de Ronde van Wallonië: mission impossible!" Veel duidelijker kon Keisse het alvast niet stellen. Ook de foto die bij zijn post over de staat van het wegdek op Twitter stond sprak boekdelen.

The richest man in Wallonie: the manufacturer of plastic poles. The poorest man in Wallonie: the guy responsible for road works. What the hell... — Stijn Steels (@StijnSteels) August 17, 2020

"De rijkste man in Wallonië: de maker van plastic palen. De meest arme man in Wallonië: diegene die verantwoordelijk is voor de wegenwerken. What the hell", kan ook Stijn Steels er niet bij. Florian Sénéchal deelde naar analogie met het voetbal een rode kaart uit aan de organisatie.

Red card today for the organization of the Tour de Wallonie. Circuit much too dangerous for a sprint finish, road in bad condition, too many traps on the side of the road. Always reacted when there is a death or serious injury. making it safe for runners is not a priority? — Florian Senechal-Staelens (@flosenech) August 17, 2020

De Fransman uitte voorts nog tal van bedenkingen. "Te gevaarlijk voor een massasprint, wegen in slechte staat. Veiligheid is geen prioriteit?