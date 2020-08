AG2R versterkt zijn klassieke kern nog en legt ook Bob Jungels vast

AG2R moet de volgende seizoenen een grote macht worden in de klassiekers. Ook Bob Jungels gaat bij de Franse formatie rijden. AG2R versterkte zich eerder al door de komst van Greg Van Avermaet. Jungels tekende een contract voor twee seizoenen.

"Met renners als Oliver Naesen en Greg Van Avermaet zal de ploeg erg ambitieus zijn in de klassiekers", onderstreept Jungels zelf ook. "Het is erg motiverend om deel uit te maken van die groep. Natuurlijk zullen we ook kijken in de richting van rittenkoersen, want de ploeg heeft een lange geschiedenis op dat vlak."

VERANDERING VAN OMGEVING NA 5 JAAR QUICK.STEP

Teammanager Lavenu bevestigt dat Jungels één van de kopmannen zal zijn in de klassiekers, maar ook in de rittenkoersen. De Luxemburgse kampioen gaat aan het einde van dit jaar Deceuninck-Quick.Step dus verlaten. Jungels zal dan vijf jaar gereden hebben voor het team van Lefevere.

Jungels heeft met Luik-Bastenaken-Luik al een Monument op zijn palmares staan. Vorig jaar won hij nog Kuurne-Brussel-Kuurne.