Bennett herrijst in Ronde van Wallonië: "Een opsteker voor de ploeg, na alles wat er gebeurd is met Remco en Fabio"

Genieten met volle teugen deed Sam Bennett bij het over de streep komen in Wezet. Want wat was dit een heel ander verhaal dan een dag eerder. En vooral: het moet heel de ploeg deugd gedaan hebben, na alle zorgen om Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen.

Maandag was het nog een heel ander beeld: Bennett moest toen verrassend lossen en gebaarde dat de camrea maar een andere renner moest opzoeken. Een dag later had de Ier een ferm eindschot in de benen. "Dit had ik nodig, want gisteren had ik een totale offday. Ik wist dat ik ergens nog over mijn vorm moest beschikken. Ik wist alleen niet dat die nu al zou terugkomen."

De miserie met de zware valpartijen van Evenepoel en Jakobsen kunnen ze bij Deceuninck-Quick.Step nu even achter zich laten. "Het is een opsteker voor de ploeg, na alles wat er gebeurd is met Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen. Eindelijk zit het ons weer een keertje mee. Hopelijk is het tij nu definitief gekeerd."