Goed nieuws voor Remco Evenepoel: geen operatie noodzakelijk

Remco Evenepoel moet niet onder het mes voor zijn opgelopen bekkenbreuk. Dit goede nieuws meldt zijn ploeg Deceuninck-Quick.Step in een update over verdere onderzoeken die gebeurd zijn nadat Evenepoel werd overgebracht naar België.

"Bijkomende onderzoeken in het AZ Sint-Elisabeth in Herentals hebben geen nieuwe elementen aan het licht gebracht", staat te lezen in het bericht. "Zoals eerder al voorgesteld werd, zal Remco Evenepoel een conservatieve behandeling krijgen voor zijn bekkenbreuk, wat betekent dat een operatie niet noodzakelijk is."

Het beste medicijn voorlopig voor Evenepoel is dus bijzonder veel rust nemen. "Remco zal de komende weken zo veel mogelijk moeten rusten om zijn breuken te laten genezen."