Nieuwe trainer en goede groepssfeer tilt Belgisch talent naar nog hoger niveau: "In mezelf geïnvesteerd"

Nog wielertalent genoeg in ons land. Door in zichzelf te investeren, kan dat talent ook tot volle ontplooiing komen. Dat weet ondertussen ook de 20-jarige Maxim Van Gils, onlangs derde in de Tour de Savoie Mont Blanc.

Wielerkrant vroeg hem of bepaalde veranderingen ertoe geleid hebben dat hij nu zo goed uit de verf komt. "Ik ben wel van trainer veranderd. Mijn trainer Michel stelt nieuwe trainingen op en daar vertrouw ik volledig op. Ik heb een goed contact met Michel. Hij haalt dat extra procentje in mij naar boven en is veel met mij bezig", geeft Maxim zijn coach heel wat credits.

Het is natuurlijk een partnership en Maxim was ook zelf bereid om op stage aan zichzelf te werken. "Ik heb veel in mezelf geïnvesteerd. Nadat het seizoen stillag door corona, ben ik op stage geweest. We dachten erover na wat het beste was: investeren in mezelf of kleinere koersen rijden? Aan dat laatste had ik niet zoveel, vond Michel, en dan ben ik langer dan voorzien op stage geweest."

SCHRIL CONTRAST MET DE OEFENKOERSEN

De U23 van Lotto, waar Van Gils voor uitkomt, zijn sterk op dreef met in de Savoie ook een ritzege van Verschave en Arne Marit die een etappe won in een Poolse rittenkoers. Nochtans zag het daar niet meeen naar uit toen het seizoen stilaan weer op gang kwam. "In die oefenkoersen leek het allemaal wat tegen te vallen, maar nu lijken we fris."

De jongeren van Lotto pushen elkaar ook om steeds beter te worden. "We hebben een goed contact met elkaar, zowel qua groep als individueel. Privé sturen we veel berichtjes naar mekaar. Met Arne Marit bijvoorbeeld heb ik ook een goed contact. We moedigen elkaar aan."