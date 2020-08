Organisatie Ronde van Wallonië komt met excuses voor staat van wegdek na kritiek van renners

Na de tweede rit van de Ronde van Wallonië waren heel wat renners kritisch voor de staat van de wegen. Dit zou ook mee geleid hebben tot enkele valpartijen. De organisatie slaat mea culpa en is met excuses naar buiten gekomen.

"De organisatoren van de Ronde van Wallonië excuseren zich voor de staat van bepaalde wegen in de tweede etappe", staat te lezen in een mededeling. Ook gaat de organisatie dieper in op hoe het is kunnen komen dat deze wegen opgezocht werden.

"De politiemachten en gemeenten werden gemobiliseerd om de aankomstzone af te sluiten door de huidige gezondheidscrisis. Daardoor waren we als organisatoren in extremis verplicht om te opteren voor secundaire wegen. Sommigen daarvan waren in slechte staat", geeft de organisatie toe.

COMMUNIQUE

Les organisateurs de VOO Tour de Wallonie s’excusent de l’état de certaines routes empruntées dans la 2e étape.

« Certaines routes n’étaient pas notre premier choix », a expliqué Christophe Brandt.

Cliquez sur le lien pour lire la suite.

In de volgende ritten zouden er minder problemen mogen opduiken. "We garanderen de kwaliteit van de wegen in de twee laatste etappes."