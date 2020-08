Vervanger van Remco Evenepoel op EK tijdrijden is bekend

Remco Evenepoel loopt door zijn valpartij in de Ronde van Lombardije en zijn opgelopen bekkenbreuk de kans mis om zijn titel te verdedigen op het EK tijdrijden. Bondscoach Verbrugghe moest op zoek naar een vervanger en heeft die gevonden in de persoon van Jasper De Plus.

Verbrugghe had aangegeven dat hij door het uitvallen van Evenepoel de kans wilde geven aan een jonge renner om ervaring op te doen. Dat is Jasper De Plus van Circus-Wanty Gobert geworden. Jasper is de broer van Laurens De Plus en is sinds dit jaar neoprof bij de ploeg van Hilaire Van der Schueren.

De andere Belgische tijdrijder op het EK bij de elite heren is Victor Campenaerts. Ook in de andere categorieën zijn de selecties voor de EK-tijdritten vastgelegd. Ilan Van Wilder en Florian Vermeersch komen in actie bij de beloften. Alec Segaert en Cian Uijtdebroeks starten bij de junioren.

.@JasperDePlus will replace the defending TT champion @EvenepoelRemco at the UEC Road European Championships in Plouay 🇫🇷 | https://t.co/aa4YTH1n0w

We wish Remco a good recovery!



Here's our updated selection for the ITT ⤵️#EuroRoad20 pic.twitter.com/d4zs944Qfm — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) August 18, 2020

Ook de dames die op het EK tegen de klok rijden zijn bekend. Sara Van de Vel en Julie Van de Velde rijden de tijdrit bij de elite. Bij de U23 worden Shari Bossuyt en Britt Knaven opgesteld. Julie De Wilde en Marith Vanhove starten bij de meisjes junioren.