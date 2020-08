Deceuninck-Quick.Step kondigt met onmiddellijke ingang de komst van ritwinnaar uit de Giro aan

Deceuninck-Quick.Step is in actie geschoten nadat het enkele renners een zware blessure zag oplopen. Om weer over voldoende fitte renners te beschikken, ging het op zoek naar versterking. Die heeft het gevonden in de persoon van Fausto Masnada.

De inmiddels 26-jarige Italiaan zette zijn eerste stappen in het profwielrennen bij Androni Giocattoli-Sidermec. Voor die formatie won Masnada in 2019 de zesde etappe in de Ronde van Italië. De grootste overwinning uit zijn carrière tot dusver. Het leverde hem een overstap naar CCC op.

Die ploeg zit in een onzekere situatie, want het heeft nog geen hoofdsponsor voor volgend jaar. CCC toonde zich bereid om na overleg Masnada met onmiddellijke ingang te laten vertrekken naar Deceuninck-Quick.Step. Een echte transfer dus, zoals die zich in het wielrennen normaal amper voordoet.

Ik moet mijn plek hier vinden

Masnada is alvast in de wolken met zijn nieuwe werkgever. "Het is één van de grootste ploegen ter wereld. Naar een andere ploeg gaan in het midden van het seizoen is niet makkelijk, ik moet mijn plek hier vinden, maar ik ben zeker dat dit geen probleem zal zijn."

"We waren op zoek naar renners om onze ploeg te versterken en besloten dat Fausto perfect bij ons zou passen", verklaart Lefevere de overstap. "Fausto heeft vorig seizoen indrukwekkende dingen laten zien tijdens beklimmingen in grote koersen."