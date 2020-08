Nys pleit voor veel beweging en dat leidt tot discussie: "Juist, ik werk niet" en "Een beetje empathie mag wel"

Van Sven Nys is geweten dat hij zich nog altijd superfit houdt. Door veel in beweging te blijven, hoopt hij gezond genoeg te zijn om weerstand te bieden aan het coronavirus bij een eventuele besmetting. Maar niet iedereen bekijkt het door dezelfde bril als Nys, zo blijkt op Twitter.

"Ik sport niet, ik beweeg veel. Op die manier vermijd ik overgewicht, creëer ik mentale rust en vergroot ik mijn longinhoud. Als het virus toeslaat, hoop ik voldoende gewapend te zijn", tweette Nys. Eén van de replies op zijn tweet was echter niet zo positief. "We weten 't nu wel, je bent een gezonde jongen! Maar sommige mensen moeten ook nog werken!"

Ik sport niet, ik beweeg veel. Op die manier vermijd ik overgewicht, creëer ik mentale rust en vergroot ik mijn longinhoud. Als het virus toeslaat hoop ik voldoende gewapend te zijn. pic.twitter.com/W0HW5v76SV — Sven Nys (@sven_nys) August 18, 2020

Nys bleef er kalm onder en had een ludiek antwoord in huis. "Juist, was ik vergeten. Ik werk uiteraard niet", reageede Nys. De discussie ging nog verder bij andere volgers. "U werkt zeker en vast, maar een beetje empathie met mensen die in variabele ploegen werken mag wel hoor. Niet iedereen heeft het geluk dat hij met zijn talent goed zijn boterham kan verdienen en tegelijk gezond bezig kan zijn", schreef iemand.

Een andere gebruiker op Twitter vertaalde het naar zijn persoonlijke situatie. "Als ik vroeger 10u zwaar fysiek werk deed, had ik 's avonds de fut niet meer om nog een uur te gaan fietsen. Nu ik meer administratief werk doe, ben ik blij dat ik 's avonds nog eens een uur kan ontspannen door me in te spannen op de fiets."