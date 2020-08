Wie zijn de favorieten voor het BK Tijdrijden (M&V)? Er is eigenlijk maar 1 favoriet ...

Donderdag staat in Koksijde het BK tijdrijden op het programma. Wie volgt Wout Van Aert op de erelijst op? Er is eigenlijk maar één favoriet, door omstandigheden.

Vorig jaar haalde Wout Van Aert het voor Lampaert en Evenepoel. Die twee staan dit jaar niet aan de start in Koksijde, Evenepoel is volop aan het revalideren na een bekkenbreuk. En dus is de eerste 'uitdager' Victor Campenaerts, al is die ook wat op de sukkel.

In Tsjechië liep hij enkele barstjes in zijn wervelkolom op. Hij kan wel degelijk racen, maar je hebt zo'n blessures toch liever niet. Hij kijkt - net als die andere uitdager Thomas De Gendt - echter naar één man als de absolute topfavoriet: Wout Van Aert.

Het zou al gek moeten lopen als Van Aert zichzelf niet zou opvolgen in Koksijde, want in de Dauphine liet de renner van Jumbo - Visma zijn topvorm nogmaals meer dan zien. Inclusief een majesteuze ritzege en heel veel sleurwerk voor kopman Roglic.

In totaal staan amper veertien renners aan de start in Koksijde. Naast de grote drie kunnen ook Rickaert, Leysen, Frison of Meurisse zich eens laten gelden tegen de klok en naar wie weet een verrassende podiumplaats rijden.

En de vrouwen?

Bij de vrouwen verdedigt Lotte Kopecky haar trui in Koksijde. die dit jaar geen concurrentie van Cant, D'Hoore of Van De Velde moet dulden. Toch is ze niet zomaar zegezeker, want er staan heel wat goede rensters aan de start.

Annelies Dom gaat voor een nieuwe podiumplek, met Ann-Sophie Duyck rijdt nog een gepatenteerde hardrijdster mee. En wat kan Britt Knaven? De 20-jarige werd vorig jaar al twaalfde en maakte sindsdien nog progressie.