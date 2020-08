Belofte maakt schuld: Israel Start-Up Nation laat Israëliër geschiedenis schrijven in Tour

Israel Start-Up Nation is ondertussen een rijke ploeg en vanaf volgend seizoen gestoffeerd met enkele wereldtoppers. Maar de ploeg zal haar maatschappelijke rol in Israël niet verloochenen.

De ploeg neemt eind augustus voor de eerste keer deel aan de Ronde van FrankrijK. Omdat de ploeg Israëlisch is, was het van groot belang dat er een Israëliër mee kon gaan naar de Tour. Die eer is te beurt gevallen aan Guy Niv.

"Het klinkt wat cliché, maar het is echt een droom die uitkomt. Ik krijg kippenvel als ik eraan denk", klinkt het bij Niv. Niv reed in 2018 en 2019 al een keertje de GIro. In die van 2018 moes hij opgeven, vvorig jaar reed hij de Giro wel uit. Zijn beste etapperesultaat was een 74e plaats.

Ook mede-oprichter Ron Baron is in zijn nopjes. "We hopen dat jonge Israëliërs geïnspireerd worden om te beginnen wielrennen", liet hij weten.