Maakt De Plus kans op Tourselectie Jumbo-Visma na veel uitvallers?

Vorig jaar maakte Laurens De Plus indruk in de Tour de France als meesterknecht van Steven Kruijswijk. Dit jaar werd 'Plusje' niet geselecteerd. Lichamelijke problemen, of toch wraak omdat hij zijn contract niet wou tekenen? En wat nu, als iemand zich blesseert?

Want Jumbo-Visma ploegleider Merijn Zeeman geeft bij Cyclingnews een blessure-update over de gevallen kopmannen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk.

"Voor Kruijswijk zal het nog moeilijk worden. Hij heeft nog altijd veel pijn in de schouder. De komende dagen zullen duidelijk maken of hij de Tour kan rijden", klinkt het.

Over de eveneens gevallen Primoz Roglic is Zeeman positiever. "Het gaat goed met hem.. Hij moet ook nog herstellen, maar we zijn er bijna zeker van dat hij zal starten in de Ronde van Frankrijk."

De Plus

Indien Kruijswijk niet kan starten, zal er snel een alternatief gevonden moeten worden bij de ploeg. "We bekijken alle opties en zullen de conditie van elke rennerr in de gaten houden. De Plus? Hij zou een ideale vervanger zijn, maar hij is nog altijd niet hersteld en dus helemaal niet klaar om de Ronde van Frankrijk te rijden", gooit Zeeman de deuren dicht.