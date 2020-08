Démare in vorm van zijn leven, maar niet naar Ronde van Frankrijk

Na de coronebreak is er één sprinter die er met kop en schouders bovenuit steekt: Arnaud Démare. Maar toch zal de Fransman niet deelnemen aan de Ronde van Frankrijk.

Dat Démare aan de top van het sprintersfirmament staat, is nog niet vaak voorgekomen. De voorbije jaren waren het vooral Dylan Groenewegen, Caleb Ewan en Sam Bennett die superieur waren in de massasprints. Maar Démare lijkt zichzelf opnieuw te hebben heruigevonden. Hij zit na de heropstart al aan 4 overwinningen. Vorig jaar had hij na een volledig seizoen slechts 5 overwinningen.

In de Ronde van Burgos moest de Fransman van Groupama-FDJ Bennett en Gaviria nog voor zich dulden. Maar in Milaan-Turijn liet hij diezelfde sprinters achter zich. In de Ronde van Wallonië won Démare twee etappes én de eindoverwinning. En dat terwijl de laatste twee etappes over een geaccidenteerd parcours gingen.

Want Démare staat niet bekend als een sprinter die ookk nog eens over de heuvels meekan. Toegegeven, hij won in 2016 Milaan-San Remo maar er was veel te doen over die overwinning. De Fransman zou aan de ploegwagen zijn gaan hangen wegens een valpartij net voor de Cipressa. "Een schande voor de sport", titelden de Italiaanse kranten toen.

Geen Tour-selectie

Démare won in het verleden een Touretappe in 2017 en eentje in 2018. Vorig jaar reed hij de Giro, waar hij ook één etappe kon winnen. Meer nog: het is Démare nog nooit gelukt om twee etappes te winnen in eenzelfde editie van een WorldTour-koers.

Dit jaar was misschien wel hét moment om dat te proberen in de Ronde van Frankrijk. Maar spijtig genoeg voor hem heeft de ploeg hem niet geselecteerd om de Ronde van Frankrijk te rijden. De reden? De ploeg zet alles op alles om Pinot te helpen om een gooi te doen naar een Tourzege. Het meenemen van een sprinter behoorde niet tot de mogelijkheden.

Kans op groene trui mislopen?

Want Démare is het gewoon om een hele sprinttrein voor zich te hebben. Dat werd in Wallonië duidelijk, maar ook in Milaan-Turijn. Een hele FDJ-trein die Démare richting de laatste rechte lijn begeleidt. Maar misschien kon Démare dit seizoen wel een gooi doen naar groen? Hij heeft al bewezen dat hij sneller is dan Bennett en Ewan. Bovendien kan hij nu ook een heuvel oprijden.

Als je genoeg vlakke etappes kan winnen, is het mogelijk om Peter Sagan te verslaan. Hij is niet meer de topsprinter van weleer en eindigt in een koninklijke massasprint in de Tour normaal gezien niet in de top 3. Af en toe meesprinten in de tussensprints en het groen komt dan wel heel dichtbij.

Hopelijk voor de ploegleiding zullen ze hun keuze voor Pinot niet beklagen. Als je tegen Démare moet zeggen dat hij de Tour niet rijdt vanwege Pinot en hij dan zijn ploegmaat niet eens op het podium ziet eindigen, zal het toch wel wat knagen.