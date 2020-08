Evenepoel maakt veel progressie en zet eerste stapjes: "Andere tijdrit voor mij"

De huiveringwekkende val van Remco Evenepoel is nog geen week geleden, maar het jonge talent is opnieuw aan het stappen. Ondanks drie breuken, laat de renner van Deceuninck-Quick.Step zich niet doen.

Normaal gezien zou Evenepoel donderdag een gooi doen naar de Belgische titel in het tijdrijden, een waar titanengevecht met van Aert drong zich op. Tot hij ten val kwam in een afdaling in de Ronde van Lombardije.

Onder andere een gebroken ruggenwervel en een breuk in het schaambeen waren de gevolgen. Maar nog geen week later heeft Evenepoel een filmpje op zijn Instagram gezet waarop hij laat zien dat hij - met krukken - kleine stapjes aan het zetten is.

"Ik deed een andere soort tijdrit vandaag... Kleine stappen voorwaarts nemen", klinkt het in het bijschrift.