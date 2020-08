Tom Boonen had Froome en Thomas niet in Tour verwacht en ziet Ineos opnieuw zijn wil opleggen

Voor iedereen kwam het als een verrassing dat Team Ineos zonder ex-winnaars Chris Froome en Geraint Thomas naar de Tour zou trekken. Voor iedereen, behalve voor Tom Boonen. De ex-renner zag het wel aankomen.

"Het was in de Dauphiné duidelijk dat Froome heel ver van zijn niveau zit van voor zijn val een jaar geleden. Thomas is ook niet de renner van de afgelopen jaren dus eigenlijk is het een logische beslissing van manager Brailsford", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Win-winsituatie voor Bernal én duo Froome-Thomas

Boonen ziet het evenwel als een win-winsituatie voor elke partij. "Thomas en Froome hebben een mooi alternatief programma gekregen en kunnen naar de Giro en de Vuelta met een team dat bijna even sterk bezet is als de Tourploeg. Ze worden niet gepasseerd en aan hun lot overgelaten. Er wordt gewoonweg geschoven met de doelen."

Bernal verliest dan wel twee helpers, maar toch denkt Boonen dat de Colombiaanse titelverdediger tevreden is met deze selectie. "Het zal Bernal extra vertrouwen geven dat hij de enige kopman. Hij moet geen rekening meer houden met een Froome of een Thomas die zich goed voelen en van zichzelf weten dat ze een kopman kunnen zijn."

"Bernal blijft de te kloppen man"

In de voorbereidingskoersen werd al duidelijk dat Bernal voorlopig niet zijn absolute topniveau haalt. De trein van Ineos wordt dan ook nog eens overklast door die van Jumbo-Visma. "Maar ik denk dat Bernal toch opnieuw de te kloppen man wordt. En Ineos zal opnieuw zijn wil opleggen, zoals altijd", besluit Boonen.