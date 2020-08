Roglic nog onzeker voor Ronde van Frankrijk: "Dacht dat ik me beter zou voelen na val"

Bij Jumbo-Visma zien ze hun Tourdroom heel lichtjes vervagen. Donderdag werd bevestigd dat Steven Kruijswijk niet zal deelnemen aan de Tour, maar ook Primoz Roglic is nog heel onzeker.

Roglic toonde zich in de Tour de l'Ain en in de Dauphiné de gedoodverfde favoriet voor de Ronde van Frankrijk, maar net als bij Kruiswijk dreigt een val roet in het eten te gooien.

Op Instagram liet hij weten dat hij gisteren binnen heeft getraind en dat hij zich nog niet zo goed voelt als hij zelf gedacht/gehoopt had. Als de problemen aanslepen, moet hij dus ook verstek laten gaan voor de Ronde van Frankrijk. Dan schiet er van de drietand Kruijswijk-Dumoulin-Roglic enkel nog Dumoulin over.

Maar net als Froome, heeft Dumoulin voor de heropstart van het wielrennen een jaar niet gekoerst wegens blessure. Bij Ineos nemen ze Froome zelfs niet mee naar de Tour, dus alle eieren in het mandje van Dumoulin leggen zou wel enorm riskant zijn.