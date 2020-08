Rutger Wouters won BK op tien jaar oude fiets: "Ik was echt de sterkste, voorbije weken als een pater geleefd"

In 2019 werd hij nog tweede, maar dit jaar stond er geen maat op Rutger Wouters bij de elite zonder contract op het BK tijdrijden. Die werd beloond voor een intense voorbereiding. Gezien het materiaal waar Wouters over beschikte, moet hij simpelweg de sterkste geweest zijn.

Wouters werd al eens Belgisch kampioen op de weg. Nu heeft hij ook de nationale tijdrittitel in zijn bezit. "Dit was nog het enige doel dit jaar, ik ben superblij dat het dan lukt. De tegenstand was heel zwaar. Ik reed op een fiets die tien jaar oud is. Ik was dus echt de sterkste. Ik heb die tien jaar geleden gekocht. Toen was dat een topfiets. Ondertussen is er één en ander veranderd op mechanisch vlak."

Dat belette Wouters niet om de tricolore te veroveren. Dat moet toch gevierd worden? "Ik ga nog een ritje door West-Vlaanderen doen, met dit mooie weer, en daarna iets eten. Iets met frietjes." In aanloop naar het BK heeft hij kosten noch moeite gespaard om klaar te geraken voor de titelstrijd. "De voorbije weken heb ik als een pater geleefd. Ik ben snel vertrokken, want in het verleden heb ik het in het begin al eens laten liggen."

Wat is 5 minuten afzien als je een jaar in die trui kan rijden?

De 29-jarige leerkracht was verrast toen we hem vertelden dat hij aan de aankomst nog tien seconden overschot had op Boucher. Die laatste had onderweg nog de beste tussentijd. "Langs het kanaal wind tegen en op de landingsbaan was het alles geven en mij klein maken. Daar kon ik zo veel mogelijk winst maken. Wat is vijf minuten afzien als je een jaar in die trui kan rijden? Maar je moet het ook nog kunnen."