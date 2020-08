Van de Velde kikkerde op van omstandigheden op BK: "Anders had ik mezelf afgeschreven" en "Lotte superontspannen"

Julie Van de Velde heeft mee de kers op de taart gezet voor de Lotto Soudal Ladies. Mede dankzij haar prestatie had Lotto twee rensters op het podium. En dat op een parcours dat toch niet helemaal haar ding was. Gelukkig waaide het niet zo hard als vorig jaar in Middelkerke.

Een bronzen medaille werd het dus voor Julie Van de Velde. "Ik ben er best tevreden mee op dit parcours", vertelde de nummer drie van het BK tijdrijden aan Wielerkrant. "Het was iets voor grote motoren. Geef mij toch maar een heuvelachtig parcours. Sowieso was er weinig beschutting. Er stond wel veel minder wind dan vorig jaar. Dat was een mentale opsteker. Anders had ik mezelf al afgeschreven", lachte ze.

Ik wist wel dat Lotte Kopecky goed was

Doorheen de wedstrijd legde ze steeds beslag op dezelfde positie. "Als ik naar mijn wattagemeter keek, kon ik toch een constant tempo rijden." De winst was voor teamgenote Lotte Kopecky. Geen verrassing uiteraard. "Ik wist wel dat ze goed was. Ze was ook superontspannen tijdens de opwarming. Een teken dat het mentaal goed zat bij haar."

Kan Van de Velde nog werken op een bepaalde manier opdat ze op zulke parcoursen nog beter voor de dag kan komen? "Ik zou nog meer krachttraining kunnen doen, maar dan ben ik op mijn parcoursen in het nadeel. Ik zou kracht moeten kunnen winnen zonder aan gewicht te verliezen."