Wie anders? Wout van Aert verlengt titel op BK tijdrijden, De Gendt grijpt naast podium

Zijn laatste tijdrit is al meer dan een jaar geleden, maar Wout van Aert is het tijdrijden duidelijk niet verleerd. Op het BK in Koksijde blaast van Aert de tegenstand weg en kroont hij zich voor de tweede opeevolgende keer Belgisch kampioen tijdrijden.

Omdat er maar 14 deelnemers waren, werd het veld in twee groepen opgesplitst. In het eerste deel kwamen de 'mindere goden' zoals Rickaert, Frison en Vermeersch aan bod. Van dat eerste groepje was Frederik Frison duidelijk de snelste, 40 seconden sneller dan Florian Vermeersch.

Maar in groep twee kwamen grote kannonnen De Gendt, Campenaerts en van Aert nog aan bod. De Gendt kwam echter tekort voor de tijd van Frison en eindigt op een 4e plaats. Een mooie opsteker voor Frederik Frison, die wel voorspeld had dat hij een scherpe tijd gereden had.

Campenaerts vs van Aert

Er werden drie plaatselijke rondes afgelegd rond het militair domein in Koksijde. De enigen die onder te tijd van Frison konden duiken waren Campenaerts en van Aert. Na één ronde was van Aert 15 seconden sneller dan Campenaerts, na twee ronden was het verschil uitgediept tot 26 seconden.

Ook in de derde ronde reed van Aert sneller dan Campenaerts. Uit eindelijk duikt van Aert een halve tijd onder de tijd van Campenaerts. Frederik Frison eindigt op plaats drie, op 1'17" van wout van Aert.