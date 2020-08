Zelfs een haar niet bekende concurrente kan Kopecky niet stoppen: "Een mooi begin van het nieuwe seizoen"

Enige twijfel was helemaal niet nodig bij Lotte Kopecky: ze overklaste de tegenstand op het BK tijdrijden. De topfavoriete had er vooraf een goed oog in, maar bleef toch op haar hoede. Met haar voornaamste belaagster was ze niet meteen vertrouwd.

Tijdens de wedstrijd bleek dat Kopecky meer dan terecht de favorietenrol toegewezen kreeg. Daar ging ze ook goed mee om. "Ik was vrij zelfzeker. Ergens zat ik wel te denken: wat als? Sara Van de Vel, de tweede, kende ik totaal niet. Je weet het nooit honderd procent zeker. Voorts kwam er ook gevaar van mijn eigen ploegmaats, die kende ik dan wel. Je bent nooit op voorhand gewonnen." Kopecky had aan het eerste tussenpunt al een mooie kloof en kon haar voorsprong ook alsmaar meer uitbouwen. "Ik kon mijn wattages blijven aanhouden. Erover gaan was wel iets anders, maar ik kon toch mooi mijn wattages trappen. De conditie is niet slecht. Het is een mooi begin van het nieuw seizoen." En dat op 20 augustus. IN 2020 NIET MEER IN DE TRICOLORE IN HET TIJDRIJDEN Alweer een nieuwe trui dus voor Kopecky, maar gaat ze die überhaupt wel eens kunnen aantrekken tijdens een wedstrijd? "Ik vrees er voor. Misschien volgend jaar in het begin van het seizoen. Dit jaar zal het niet meer het geval zijn."

Lees ook... Lotte Kopecky maakt favorietenrol helemaal waar en verlengt met bravoure haar titel in Koksijde