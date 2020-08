20-jarig spurttalent krijgt in 2021 volwaardige kans als prof bij Groupama-FDJ

Bij Groupama-FDJ wrijven ze zich in de handen met één van hun talenten. Mogelijk doet zijn naam toch al een klein belletje rinkelen: Jake Stewart. De Brit rijdt nog voor de U23, maar werd door de Franse ploeg zowel in 2019 als dit jaar al ingezet bij de profs.

Niet zonder resultaat. Vooral deze week reed Stewart zich in de kijker met een sterke Ronde van de Limousin. De spurter won in de eerste rit een massasprint, maar één vluchter bleef het peloton nog voor. In de derde etappe naar Chamberet werd Stewart tweede na Jasper Philipsen.

In het eindklassement kwam Stewart eens te meer uit op een hele knappe tweede plaats. Voorlopig maakt hij dus deel uit van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ, maar vanaf volgend jaar mag hij zich volwaardig profrenner noemen.

CONTRACT VOOR TWEE JAAR

Groupama-FDJ en Jake Stewart hebben een akkoord bereikt over een profcontract voor twee seizoenen, tot einde 2022 dus.