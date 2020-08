ASO komt met waarschuwing: bij twee coronagevallen moet ploeg de Tour verlaten, mogelijk zelfs zonder positieve tests

Om de Tour de beste kans te geven Parijs te halen, houdt de ASO zich bij coronagevallen het recht voor om de ploeg in kwestie naar huis te sturen. Veel marge is er niet. Twee besmettingen binnen hetzelfde team en dan moet die ploeg de Tour verlaten.

De ASO heeft een document opgemaakt waar in staat aan welke maatregelen de deelnemende teams en hun renners zich specifiek moeten houden. En wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn wanneer er toch besmettingen worden vastgesteld.

ERNSTIGE SYMPTOMEN

Indien twee of meer mensen binnen dezelfde ploeg positief testen op Covid-19, zal die ploeg naar huis gestuurd worden. Het is zelfs niet per se noodzakelijk dat twee mensen positief testen. Indien er sprake is van ernstige symptomen, kan een ploeg al uit koers gehaald worden. Bij lichte symptomen is het aan de ploegdokers en medische staf van de organisatie om een oordeel te vellen.

Ook zal de ASO een systeem van contacttracing op punt stellen. Voorts vormt elke ploeg een bubbel van maximaal dertig man, personeel inbegrepen. Ook moeten de renners een dagboek bijhouden. Wie positief test, moet veertien dagen in quarantaine.