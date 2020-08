Franse titel beloning voor Cavagna voor veel trainingsarbeid: "Specifiek aan tijdrit gewerkt met Franck Alaphilippe"

Rémi Cavagna kan zijn ploegmaats bij Deceuninck-Quick.Step een mooie trui tonen wanneer hij ze terugziet: die van Frans kampioen tijdrijden. Zijn zege in het nationale kampioenschap komt helemaal niet uit de lucht gevallen. Dit heeft hij moeten verdienen.

Ik ben tevreden dat ik de trui eindelijk pak. Ik heb er hard voor gewerkt. Het was een parcours dat me goed lag", vertelde Cavagna aan het Franse DNA. Een snelle start was de basis voor zijn goede tijdrit. "Ik ben sterk vertrokken. Met de wind had ik wel een paar keer schrik in de bochten."

Het was geen vlak parcours, maar het klimmen had hij al kunnen oefenen in de voorbije rittenkoersen. "Ik was zeer gemotiveerd na een Tour de l'Ain en een Dauphiné waarin het vaak bergop ging. Voordien had ik specifiek aan mijn tijdrit gewerkt met mijn trainer Franck Alaphilippe. We hebben echt gewerkt op een inspanning van een uur."

Je moet elke dag vechten om je doelstellingen te behalen

Cavagna ziet de Franse titel als een beloning na alle energie die hij al in zijn wielerloopbaan gestoken heeft. "Op de fiets beleef je meer moeilijke dan gelukkige momenten. Je moet elke dag vechten om je doelstellingen te behalen. Ik heb afgezien op training, in de hoop op een dag te winnen. En hier zijn we dan!"