Na Ben Hermans neemt Israel Start-Up Nation nog een Belgische debutant mee naar de Tour

Eerder verbaasde Israel Start-Up Nation door Ben Hermans mee te nemen naar de Ronde van Frankrijk nadat de 34-jarige klimmer al had aangegeven niet zo veel zin te hebben in de Tour. Donderdagavond meldde de ploeg het debuut van nog een Belg in de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

Want de 30-jarige, 'Mr. Reliable', Tom Van Asbroeck zal de Tour dit jaar rijden. "Het is een grote eer dat de ploeg me geselecteerd heeft voor de grootste koers van het jaar", klinkt het bij Van Asbroeck.

Van Asbroeck is een zeer waardevolle pion voor de ploeg. "Hij is de eerste die in juni zijn contract verlengd heeft bij de ploeg. We vinden hem een van onze meest productieve renners", luidt de lof voor Van Asbroeck.

"Ik zal onze leiders bijstaan maar je weet nooit wat er kan gebeuren. Hopelijk kunnen we onze ploegkleuren laten zien in de Ronde van Frankrijk en trots zijn op de dingen die we zullen bereiken", zegt de renner.