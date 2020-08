Tsjechische kampioen Černý pas net op tijd aan de start na Ronde van Wallonië, ook winst voor CCC-renner in Polen

Niet enkel in de Benelux is er donderdag het tijdritkampioenschap afgewerkt. Josef Černý was bijvoorbeeld aan zet in Tsjechië. Černý heroverde daar zijn titel en dat was allesbehalve evident. In Polen won Kamil Gradek. Beiden zijn renners van CCC.

Černý was in 2018 al eens Tsjechisch tijdritkampioen geworden en legde na een jaartje zonder de nationale trui nu dus opnieuw beslag op die titel. Op een parcours van 40 kilometer haalde hij het van titelverdediger Jan Bárta, met een verschil van tien seconden. Ik was vrij stijf na de harde koers in Wallonië "Na de Ronde van Wallonië was het een lange trip om er te geraken en ik arriveerde niet al te lang voor de start", legde Černý de voor hem bijzondere omstandigheden. "Ik was vrij stijf na de harde koers in Wallonië. Maar in de tweede ronde begon ik in mijn ritme te komen en kon ik de snelheid verhogen." Net als hem moest Kamil Gradek het vorig jaar met zilver stellen, maar deze keer was het wel bingo voor hem in het Pools kampioenschap tijdrijden. Gradek rekende op zijn beurt af met de titelhouder in Polen, dat was Maciej Bodnar.