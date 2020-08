Van Avermaet kent ploegmakkers voor Tour de France 2020

Greg van Avermaet, Matteo Trentin en Ilnur Zakarin zullen de speerpunten van CCC zijn in de komende Ronde van Frankrijk. Het doel: etappezeges.

Een opvallend doel aangezien Ilnur Zakarin in het verleden al top 10 plaatsen behaald heeft in elke grote ronde. In de Ronde van Polen, gewonnen door Remco Evenepoel, werd de Rus pas 32e.

Van Avermaet zal zoals elk jaar een vrije rol krijgen en strijden voor de etappewinst op de iets lastigere aankomsten. Daarbij zal hij geholpen worden door Matteo Trentin, die ook een goed eindschot in huis heeft na een lastige rit.

Net zoals Zakarin, Van Avermaet en Trentin, is Simon Geschke de vierde die meegaat én in het verleden al eens een Touretappe gewonnen heeft.

De rest van de selectie bestaat uit aanvaller De Marchi, wegkapitein Schär en debutanten Hirt en Koch.

Van Avermaet: "Moeilijk in te schatten wat voor Tour het wordt"

Het is voor Van Avermaet al zijn zevende Tour de France, hij kijkt ernaar uit om aan de start te staan in Nice. "Het zal anders worden dan normaal, iedereen heeft relatief weinig koersdagen in de benen. Het is moeilijk in te schatten wat voor Tour het zal worden", denkt de Olympische kampioen. "We hebben een sterke ploeg en kunnen goed samenwerken. Ik ben gemotiveerd om goede resultaten te rijden in mijn laatste Tour voor de ploeg."