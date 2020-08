Verbrugghe zeker dat Evenepoel sterker terugkomt: "Voor zelfde geld moest er niet meer over hem gesproken worden"

Rik Verbrugghe leeft enorm mee met de in Lombarijde zo zwaar gevallen Remco Evenepoel, en met de angsten die diens familie heeft moeten doorstaan. Verbrugghe is er wel van overtuigd dat het weer helemaal goedkomt. Intussen moet de bondscoach zijn afwezigheid wel opvangen in de kampioenschappen.

Bij het bekijken van de beelden van de Ronde van Lombardije koppelde Verbrugghe ook even terug naar zijn eigen carrière als wielrenner. "Ik heb zelf ook eens zo'n gelijkaardige val meegemaakt. Ik weet dat dat voor de familie die ter plaatse is of die naar de televisie kijkt heel moelijke momenten zijn."

Wel is Verbrugghe zeker dat Evenepoel er weer helemaal bovenop komt. "Ik maak me weinig zorgen over Remco. Hij is een kampioen. Hij gaat er sterker uitkomen dan hij voordien was. Maar voor hetzelfde geld moest er niet meer over hem gesproken worden."

Op sportief vlak is het alvast een zware aderlating voor de Belgische selecties op EK en WK. "Het is een spijtige zaak. Dat zijn medailles die je zomaar laat schieten. Het WK was op een heel zwaar parcours. Daar was hij de uitgesproken kopman geweest."

Het WK kan ook niet op de voorziene locatie doorgaan. Toscane wordt nu geopperd als eventuele regio voor het WK. "Ik heb ook niet meer informatie. Ik hoop vooral dat het doorgaat en dat het op een zwaar parcours is. Anders moeten we andere plannen maken."

Op het EK tijdrijden zal Jasper De Plus van start gaan in plaats van Remco Evenepoel. "Hij vindt het heel tof om mee te gaan naar het EK. Dat valt uit de lucht, als je ineens Remco Evenepoel moet vervangen. Ik heb de keuze voor de jeugd gemaakt. Die jongen verdient dat, het zal een boost zijn voor zijn carrière."