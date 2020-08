Campenaerts 'super happy" na parcoursverkenning EK tijdrijden

Campenaerts gaat voor zijn derde titel op het EK tijdrijden in 4 jaar tijd. Maandag start hij als een van de topfavorieten in Plouay, ondenks een valpartij begin augustus. Zaterdag heeft Campenaerts het parcours al eens verkend en 'Vocsnor' is tevreden.

Op zijn Instagrampagina laat Campenaerts weten wat hij van het parcours vindt."We hebben net een verkenning gedaan en het parcours is heel mooi. Ik ben heel blij met dit parcours", is hij verheugd. "Hoogtemeters, maar ook heel snel" Het roadbook spreekt nochtans van veel stroken op en af, iets wat de hardrijder Campenaerts minder goed ligt. "Op papier leek het wat tricky voor mij, maar dat valt goed mee. Het is echt een van de mooiste routes die ze konden uitstippelen. Het was in sommige bochten wat lastig omdat het begon te regenen. Maar ik heb er echt veel zin in. Er zijn wel wat hoogtemeters, maar het gaat toch heel snel", klinkt het. Campenaerts viel begin augustus nog en liep bij die val barstjes op in de wervelkolom. Op het BK werd hij tweede op 30" van van Aert. Op het EK wil hie de 4e Belgische winnaar op rij worden na Evenepoel vorig jaar en Campenaerts zelf de twee jaar voordien.