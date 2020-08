Deze 'wolven' moeten Deceuninck-Quick.Step de zege bezorgen in de Bretagne Classic

Dinsdag 25 augustus staat de 84e editie van de Bretagne Classic op de wielerkalender. Deceuninck-Quick.Step heeft zaterdag de selectie vrijgegeven voor de Franse WorldTour-wedstrijd.

De renners starten in Plouay om dan een lus te maken van 250 km en dan opnieuw aan te komen in... Plouay. De renners krijgen een licht veranderd parcours voor de kiezen in vergelijking met vorig jaar. In de plaatstelijke rondes van 13,5 km staan drie klimmetjes van zo'n anderhalve kilometer aan 4% gemiddeld.

Deceuninck-Quickstep vaardigt drie Belgen af in Plouay: Iljo Keisse, Stijn Steels en Bert Van Lerbergh. De overige vier renners zijn nieuwbakken Frans kampioen tijdrijden Rémi Cavagna, Colombiaanse sprinter Alvaro Hodeg, neo-prof Jannik Steimle en Florian Sénéchal.

"De Bretagne Classic heeft altijd een ander parcours dus het is lastig om te voorspellen waar de sleutelpunten liggen", reageert sportief directeur Geert Van Bondt. "We zullen op onze hoede moeten zijn want door de smalle wegen en de wind wordt het peloton snel in stukken gescheurd. Het zou me niet verbazen als een kleine groep voor de overwinning strijdt", klinkt het.