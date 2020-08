F1-circuit meldt zich voor organisatie WK wielrennen

Na het WK van 1968, wil Imola als redder in nood optreden voor de UCI en gaststad spelen voor het WK wielrennen in 2020. Meer bepaald het F1-racecircuit van Imola zal het decor worden van het WK.

Het WK wielrennen zal zoals bekend niet doorgaan in Zwitserland omdat de regering evenementen van boven de 1.000 toeschouwers verboden heeft. De UCI is dringend op zoek naar een nieuw parcours en Imola zou geïnteresseerd zijn.

Uberto Estence, voorzitter van het circuitcomité, bevestigde bij het Italiaanse Formulapassion de bereidheid om het WK wielrennen te organiseren. Voor historische redenen, maar ook om logistieke redenen. Ook ex-renner Davide Cassani zou mee in het comité zitten dat het WK naar Imola wl houden.

Logistiek pluspunt

De UCI zou zo'n 4,5 miljoen euro vragen wegens organisatorische kosten, maar zou ook bereid zijn om daarover te onderhandelen omdat de tijd dringt. Imola heeft het voordeel dat infrastructureel al veel dingen in orde zijn. Er is een perskamer met 1000 zitjes, aparte ruimtes voor de ploegen, ... Imola is ook bereid om het hele programma over te nemen, van juniors tot elite.