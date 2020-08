Team Ineos trekt 4 renners terug voor het Italiaans kampioenschap wegens positieve coronatest

Ook bij Team Ineos worden het enkele bange dagen nadat er een positieve coronatest is afgelegd door een van hun renners. Uit voorzorg heeft Ineos al hun renners teruggetrokken voor het Italiaanse kampioenschap.

Want Leonardo Basso heeft positief getest op het coronavirus. De 26-jarige Italiaan zit in zijn derde seizoen bij Ineos. Basso heeft evenwel geen symptomen van het coronavirus. Hij zal nu in zelfisolatie gaan voor de komende 14 dagen.

Dinsdag testte Basso nog negatief en ondertussen heeft hij trainingsritjes achter de rug met zijn Italiaanse ploeggenoten Filippo Ganna, Salvatore Puccio en Gianni Moscon. Omdat ze zo dicht in de buurt zijn gekomen van Basso, heeft Ineos besloten om al hun Italiaanse renners terug te trekken uit het Italiaanse kampioenschap. Ook zij zullen samen emt vier andere stafleden in zelfisolatie gaan.