Remco Evenepoel revalideert bij Lieven Maesschalk

Remco Evenepoel zal aan zijn herstel gaan werken bij Lieven Maesschalk.

De revalidatiespecialist zal ervoor zorgen dat Evenepoel snel weer de oude zal worden. Maesschalk staat wereldwijd gekend als een van de betere sportdokters.

"Er is geen operatie nodig voor Evenepoel, dat is een immens voordeel. Zo kan hij op een natuurlijke wijze genezen", zei Lieven Maesschalk aan Het Laatste Nieuws.

"Als er geen vijzen of bouten geplaatst worden, dan zijn het mooie breuken die de natuur huin werk laten doen. Een biologische genezing is altijd het beste. Er zal niet gesneden worden in spieren of weefsel, daarmee neemt Evenepoel een voorsprong in zijn revalidatie."