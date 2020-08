Stybar slaagt er niet in om ploegenspel te doorbreken in Tsjechisch kampioenschap

Zdenek Stybar is er niet in geslaagd om Tsjechisch kampioen wielrennen op de weg te worden. De renner van Deceuninck-Quick.Step strandde op een tweede plaats.

Adam Toupalik, die andere veldrijder, werd voor de eerste keer in zijn carrière Tsjechisch kampioen wielrennen op de weg. Donderdag veroverde Toupalik de bronzen medaille in de tijdrit.

Het is ook nog maar pas de tweede overwinning uit de carrière van Toupalik. In 2018 was hij de sterkste in de derde etappe van de Artic Race of Norway. Hij versloeg toen Mathieu Van der Poel die tweede werd.

Toupalik rijdt in continentale ploeg Elkov-Kasper. Maar liefst 5 renners van die ploeg eindigden in de top 8. Het was voor Stybar klaarblijkelijk te moeilijk om het ploegenspel te doorbreken.