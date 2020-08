Van Vleuten geklopt! Anna Van der Breggen wint Nederlands kampioenschap

Anna van der Breggen heeft zich voor de eerste keer in haar carrière tot Nederlandse kampioenen op de weg gekroond. Na een sterke wedstrijd was van der Breggen sterker dan wereldkampioene Annemiek van Vleuten en Anouska Koster.

Van Vleuten begon als torenhoge favoriete aan het NK in Drenthe. De wereldkampioene van Mitchelton-Scott won dit jaar elke wedstrijd waar ze aan meedeed, goed voor 5 zegeruikers in totaal.

Van der Breggen zat mee in de vroege vlucht en bkeek ijzersterk te zijn. Een voor een liet ze haar medevluchters achter om in de laatste twee rondes een rechtstreeks duel te voeren met van Vleuten die ontsnapt was uit het peloton.

Vrouw-tegen-vrouwgevecht

De VAM-berg was de scherprechter op het parcours. Telkens wanneer van Vleuten daar een tempoversnelling plaatste, werd de voorsprong van Van der Breggen kleiner. Maar in de laatste ronde kraakte de wereldkampioene toch waardoor Van der Breggen solo naar de overwinning kon rijden. In 2018 werd ze al eens wereldkampioene, maar nationaal kampioen worden was de renster van Boels-Dolmans Cycling nog niet gelukt.