Versnellingen Alaphilippe niet genoeg om sprinters af te schudden, sterke Démare bekroont supervorm

In Frankrijk gingen ze op zoek naar een 'Grand Champ'. Dat Alaphilippe een grote kampioen is, weten we natuurlijk al lang. Dat wilde de man van Deceuninck-Quick.Step nog eens onderstrepen. Hij werd niet beloond voor zijn gretigheid, want ook Démare was sterk en snel.

Een uitgedund peloton ging de finale in, maar op een oplopend stuk kon er zeker nog een verschil gemaakt worden. Sénéchal legde een verwoestend tempo op, zodat er nog slechts een tiental renners overbleven. Dit deed hij in dienst van Alaphilippe. Die ontbond zijn duivels in de slotkilometers. Met twee en een halve kilometer te gaan reed Alaphilippe vijftien seconden voorop. Démare gaf het volle pond in de achtervolging, met Coquard in zijn wiel. Het was echter Démare die alle werk deed en hen op de afstand van een kilometer weer tot bij Alaphilippe kreeg. Alaphilippe speelde met een volgende versnelling alles of niets, maar Démare wilde van geen wijken weten en dichtte opnieuw de kloof in zijn eentje. Vervolgens kon Démare ook nog zijn sprint lanceren. Dat deed ook Coquard, maar Démare liet de verdiende winst niet meer uit handen glippen. Coquard werd tweede, Alaphilippe derde. Alweer een knap staaltje van Démare na zijn recente eindzege in de Ronde van Wallonië.