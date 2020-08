Heisa rond Noors kampioenschap wielrennen: fotofinish vanuit slechte hoek heeft voor een winnaar gezorgd

Het nationaal kampioenschap van Noorwegen draaide uit in een sprint tussen Bystrøm en Hvideberg en ze eindigden zo dicht bij elkaar dat een fotofinish moest bepalen wie er uiteindelijk had gewonnen.

De fotofinish was echter uit een slechte hoek en daarop kon je niet zien wie er effectief had gewonnen. Een moeilijke beslissing dus voor de wedstrijdjury, maar ze hebben dan toch beslist om Sven Erik Bystrøm aan te duiden als winnaar.

Norwegian championships still in the balance as Uno-X have put in a protest on Bystrøm being declared as winner. This is the photo finish (from a bad angle); very hard to judge. https://t.co/b3LmINp7CQ