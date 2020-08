Remco Evenepoel mag vandaag naar huis! "Een dag om naar uit te kijken"

Remco Evenepoel kwam vorige week zwaar ten val in de Ronde van Lombardije, maar vandaag had zijn familie goed nieuws te melden. Zijn vader, Patrick Evenepoel, heeft deze ochtend op Facebook laten weten dat zijn zoon naar huis mag.

Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de zware val nog van Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije. De renner lag daardoor al enkele dagen in het AZ in Herentals, nadat hij vorige week werd overgebracht van Como, maar nu mag hij opnieuw naar huis.

Zijn vader, Patrick Evenepoel, heeft het nieuws laten weten in een bericht op Facebook. "Een dag om naar uit te kijken. Home Sweet Home. Samen, samen komen we terug", zijn de mooie woorden van zijn vader.